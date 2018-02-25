Yiğidolar tam kadro – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Yiğidolar tam kadro

    Yiğidolar tam kadro
    LİGİN 23. haftasında 'ye konuk olacak , dün yaptığı çalışmanın ardından kampa girdi. İzmir'e önceki gün giden kırmızı-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör , iddialı konuştu. Tecrübeli hoca, "İşimiz kolay değil ama 3 puanla Sivas'a döneceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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