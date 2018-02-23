Yiğido’dan gollü prova – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yiğido’dan gollü prova

    Yiğido’dan gollü prova
    LİGİN flaş ekibi Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Yiğido, tesislerde U-21 takımıyla antrenman maçında karşılaştı. A Takım, idman maçında gol şov yaptı ve karşılaşmadan 9-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile Sivas'ta Göztepe hazırlıklarını tamamlayan kırmızı- beyazlılar bugün 'e hareket edecek.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yiğido’dan gollü prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN