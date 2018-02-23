Sivasspor'da çalışanlara eğitim verildi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'da çalışanlara eğitim verildi

    Sivasspor'da çalışanlara eğitim verildi

    kulüp çalışanlarına itfaiye ekipleri tarafından söndürme eğitimi verildi.

    Lisans başvurusu yapan kulüplerin stadyumla ilgili başvuru formlarını doldurulması için (TFF) tarafından risklere göre; emniyet, güvenlik, , deprem ve terörle ilgili eğitimlerin yanı sıra tatbikatların yapılması isteniyor. Bu kapsamda kulüp çalışanlarına yangın söndürme hakkında bilgi verilerek tatbikatlar yaptırıldı.

    Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yapılan eğitimde kulüp personellerine; yangın önleme tedbirleri, yangın sınıfları, yangınları söndürme teknikleri, yangın öncesi ve yangın anında müdahale tarzları ile yangın söndürme cihazların kullanımının yanı sıra yangın tatbiki eğitimi verildi.
    Eğitimde Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan ile Stadyum Müdürü Fatih Şimşek de yer aldı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:33
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