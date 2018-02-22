Sivasspor, U21 takımına gol yağdırdı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    , U21 takımına gol yağdırdı

    Sivasspor, U21 takımına gol yağdırdı

    DEMİR Grup , antrenman maçında karşılaştığı 9-0 mağlup etti.

    'in 23'üncü hafta maçında pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup , maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U21 takımı ile maç yaptı. Antrenman maçını A takım 9-0 kazandı. Bu karşılaşma ile kentte yapılan Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar yarın sabah İzmir'e hareket edecek. Son 2 antrenmanını İzmir'de yapacak olan Demir Grup Sivasspor, daha sonra kampa girerek karşılaşma saatini bekleyecek.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:39
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