Sivasspor, U21 takımına gol yağdırdı

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U21 takımı ile maç yaptı. Antrenman maçını A takım 9-0 kazandı. Bu karşılaşma ile kentte yapılan Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar yarın sabah İzmir'e hareket edecek. Son 2 antrenmanını İzmir'de yapacak olan Demir Grup Sivasspor, daha sonra kampa girerek karşılaşma saatini bekleyecek.