Sivasspor, U21 takımına gol yağdırdı
DEMİR Grup Sivasspor, antrenman maçında karşılaştığı U21 takımını 9-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U21 takımı ile maç yaptı. Antrenman maçını A takım 9-0 kazandı. Bu karşılaşma ile kentte yapılan Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar yarın sabah İzmir'e hareket edecek. Son 2 antrenmanını İzmir'de yapacak olan Demir Grup Sivasspor, daha sonra kampa girerek karşılaşma saatini bekleyecek.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:39
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Yorum
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