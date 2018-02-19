Robinho’dan mutlusu yok
Osmanlıspor maçında 2 gol, 1 asistle şov yapan Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı Robinho, “En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi hem de takımım adına mutluyum” dedi
Sambacı "En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi adıma hem de takımım adına çok mutluyum. Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başladım. İyi performans yakaladığımı düşünüyorum, öz güvenim de yerine geldi. İlerleyen maçlarda performansımızın daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
-
Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
-
Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
-
Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Robinho’dan mutlusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.