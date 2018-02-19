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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan mutlusu yok

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a>’dan mutlusu yok

    Osmanlıspor maçında 2 gol, 1 asistle şov yapan Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı , “En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi hem de takımım adına mutluyum” dedi

    Sivas'ın devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho, 'de klasını konuşturmaya başladı. Takımını ilk yarıda öne geçirdikten sonra, son dakikalarına 2-1 yenik girdikleri maçta, beraberlik golünü atıp, zaferi getiren asisti yapan Robinho, öz güven yakaladığını söyledi.

    Sambacı "En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi adıma hem de takımım adına çok mutluyum. Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başladım. İyi performans yakaladığımı düşünüyorum, öz güvenim de yerine geldi. İlerleyen maçlarda performansımızın daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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