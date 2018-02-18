Sivasspor evinde kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekibin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi.
Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, bir beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Kırmızı-beyazlılar bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
ROBİNHO. "PERFORMANSIMDAN ÇOK MUTLUYUM"
Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, takımının performansını daha da artıracağına ve üst sıralara yükseleceğine inandığını belirtti.
Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Robinho, Osmanlıspor karşılaşmasında 2 gol attığı için hem kendi hem de takımı adına mutlu olduğunu kaydetti.
Osmanlıspor karşılaşmasının zor geçtiğini dile getiren Robinho, "En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi adıma hem de takımım adına mutluyum. Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başladım. İyi performans yakaladığımı düşünüyorum, öz güven de geldi. İlerleyen maçlarda performansımızın daha da artacağını düşünüyorum. Performansımdan çok mutluyum, 2 gol attım ve 1 de asist yaptım. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Robinho, ligde kalan maçları da kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, ailesiyle güzel günler geçirdiği Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:30
-
Bu da mı tesadüf
Toplam 3
Yorum
joker62 A.Ulusoy hakemlikle alakası yok.Ya düdük çalmayı bıraksın ya da birileri bıraktırsın.Yeter artık.İğrenç TFF ve iğrenç hakemler
-
Fellaini imzayı attı!
Toplam 2
Yorum
joker62 Futbolcuların parasını ödeyemeyen takım mı?Komik
-
Kartal’da ‘DEV’ kayıp
Toplam 3
Yorum
HAFTAYA BU İŞ BİTER HAFTAYA FENER YARIŞTAN KOPAR ÇÜNKÜ OYUNCULAR KÖTÜ HIRS YAPTI FENER EN AZ 3 YER MÜNİH MACI UMRUMUZDA DEGİL ARTIK FENERİ DEVİRİN YETER
Sivasspor evinde kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.