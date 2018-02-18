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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Sivasspor evinde kaybetmiyor

    Sivasspor evinde kaybetmiyor

    'in 22. haftasında 'u 3-2 mağlup eden sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Kırmızı-beyazlı ekibin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi.

    Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, bir beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde 'i 1-0 yenerek seri başlatan temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada ve 'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak 'u 3-2 mağlup eden evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

    Kırmızı-beyazlılar bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

    ROBİNHO. "PERFORMANSIMDAN ÇOK MUTLUYUM"
    un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, takımının performansını daha da artıracağına ve üst sıralara yükseleceğine inandığını belirtti.

    Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Robinho, karşılaşmasında 2 gol attığı için hem kendi hem de takımı adına mutlu olduğunu kaydetti.

    Osmanlıspor karşılaşmasının zor geçtiğini dile getiren Robinho, "En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi adıma hem de takımım adına mutluyum. Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başladım. İyi performans yakaladığımı düşünüyorum, öz güven de geldi. İlerleyen maçlarda performansımızın daha da artacağını düşünüyorum. Performansımdan çok mutluyum, 2 gol attım ve 1 de asist yaptım. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Robinho, ligde kalan maçları da kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, ailesiyle güzel günler geçirdiği 'ta olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:30
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