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    11 Şubat 2018, Pazar
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    golle tanıştı

    Robinho golle tanıştı

    ekiplerinden un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu , kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

    deplasmanında 42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanan 'nin yerine oyuna dahil olan , karşılaşmanın 53. dakikasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Robinho,yeni takımında ilk golüne imza atarken ile karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.

    Robinho, Sivasspor'un ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur 'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna dahil olarak sahada 26 dakika kalmıştı.

    Bir dönem forması giyen Robinho, devre arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:35
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