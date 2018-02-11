Robinho golle tanıştı

Kayseri deplasmanında 42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanan Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho, karşılaşmanın 53. dakikasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Robinho,yeni takımında ilk golüne imza atarken Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.

Robinho, Sivasspor'un ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna dahil olarak sahada 26 dakika kalmıştı.

Bir dönem Real Madrid forması giyen Robinho, devre arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.