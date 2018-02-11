Robinho golle tanıştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Kayseri deplasmanında 42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanan Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho, karşılaşmanın 53. dakikasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Robinho,yeni takımında ilk golüne imza atarken Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.
Robinho, Sivasspor'un ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna dahil olarak sahada 26 dakika kalmıştı.
Bir dönem Real Madrid forması giyen Robinho, devre arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:35
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Fırtına, Burak Yılmaz'ı arıyor
Toplam 3
Yorum
ts Rıza hoca küçük takımların hocası.Şampiyonluğa oynayamaz.Kümede kalma mücadelesini beraberlik alarak başarabilen bir hoca.Trabzona yakışmıyo
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Milli Takıma seçilirse kalması zor!
Toplam 1
Yorum
galah Türkiye,yi sec sende
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Uyarılara kulak asmadı
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Omuz sakatlığı ayağa benzemez, beklenen önce kahramanlıkları sökmez omuz bölgesinde, riske girerse futbol hayatı bile bitebilir
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