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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Yiğido’da ayrılık

    Yiğido’da ayrılık
    SİVASSPOR, defans oyuncusu Rıdvan Şimşek ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Devre arasında kulüp bulması istenilen Rıdvan ile görüşme yapan yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun kontratını karşılıklı sona erdirdi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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