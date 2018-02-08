Yiğido iddialı

Şampiyonluk adayı G.Saray'ı Sivas'tan eli boş gönderen Yiğido, gözünü ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'la deplasmanda yapacağı kritik maça çevirdi. Üst sıralardaki takımlarla puan farkını kapatmak istediklerini vurgulayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Şimdi önümüzde çok daha önemli bir Kayseri maçı var. İyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar. Lige damga vuran takımlardan bir tanesi. Aramızda 4 puan fark var. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde başladık. Mutlaka o maçtan puan almak istiyoruz. Yukarıdaki takımlarla aramızın açılmasını istemiyoruz. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla puan alıp Sivas'a döneceğiz" diye konuştu.