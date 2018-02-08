Sivasspor, Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, defans oyuncusu Rıdvan Şimşek ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, devre arasında kendisine kulüp bulması istenilen Rıdvan Şimşek ile görüşme yapan Sivasspor yönetimi, futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
Demir Grup Sivasspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Rıdvan, bu periyotta 5'i Türkiye Kupası, 12'si 1. Lig olmak üzere 17 resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi.
Rıdvan Şimşek, bu sezon ise 4'ü Türkiye Kupası, 12'si Süper Lig olmak üzere 16 maçta forma şansı buldu. Kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 12 maçta 638 dakika oyunda kalan Rıdvan, bu karşılaşmalarda 3 kez sarı kartla cezalandırıldı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
Sivasspor, Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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