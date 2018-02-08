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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    , ile yollarını ayırdı

    Sivasspor, Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı

    Spor Toto ekiplerinden Demir Grup , defans oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, devre arasında kendisine kulüp bulması istenilen ile görüşme yapan yönetimi, futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.

    Demir Grup Sivasspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Rıdvan, bu periyotta 5'i Türkiye Kupası, 12'si 1. Lig olmak üzere 17 resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi.

    Rıdvan Şimşek, bu sezon ise 4'ü Türkiye Kupası, 12'si olmak üzere 16 maçta forma şansı buldu. Kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 12 maçta 638 dakika oyunda kalan Rıdvan, bu karşılaşmalarda 3 kez sarı kartla cezalandırıldı.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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