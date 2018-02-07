"Puan farkının açılmasını istemiyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, yukarıdaki takımlarla puan farkının açılmasını istemediklerini vurguladı.
AYBABA: "İNŞALLAH PUAN ALIP SİVAS'A DÖNECEĞİZ"
Teknik Direktör Samet Aybaba Galatasaray galibiyetinden dolayı keyifli olduklarını ifade ederek, "İyi oyun oynadık. Ligin en iyi kadrolarından bir tanesini yendik. O gün maç bittikten sonra orada kaldı. Şimdi önümüzde çok daha önemli bir Kayserispor maçı var. İyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar. Lige damga vuran takımlardan bir tanesi. Baskı ve pres yapıyorlar. Aramızda 4 puan fark var. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde başladık. Mutlaka o maçtan puan almak istiyoruz. Yukarıdaki takımlarla aramızın açılmasını istemiyoruz. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla puan alıp Sivas'a döneceğiz" dedi.
Galatasaraylı bir taraftarın tribünden merdiven boşluğuna düşmesiyle sarı-kırmızılı taraftarı, kendi özel aracıyla hastaneye göndermesinin sorulması üzerine Aybaba şunları söyledi:
"Onlar bizim misafirimiz. Onlar buraya misafir olarak geliyor. Arkadaşımızın omzu çıkmıştı. Soyunma odamızın önünden geçiyordu. Odaya aldım. Onun da annesi ve babası var. O da bizim evladımız hiç fark etmez. Doktorumuz müdahale etti. Bence bu çok özel bir şey olmamalı, farkındalık oluşturmamalı. Normalde her insanın yapması gereken bir şey. Biz bu kaybettiğimiz özellikleri bir an önce yeniden kazanalım. Toplumumuzdaki sevgi, kardeşlik, birliktelik futbolun temelinde de bu yatar zaten."
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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