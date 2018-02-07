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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    "Puan farkının açılmasını istemiyoruz"

    "Puan farkının açılmasını istemiyoruz"

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, yukarıdaki takımlarla puan farkının açılmasını istemediklerini vurguladı.

    Ligde son olarak sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlı ekip hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanı ziyaret eden CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Tekin Yalçın 'Askıda Ekmek Projesi'ne verdiği destekten dolayı futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti. CK Çamlıbel Elektrik tarafından Askıda Ekmek Projesi'nin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan bağış zarflarını da antrenmanda futbolcular tanıttı.

    AYBABA: "İNŞALLAH PUAN ALIP SİVAS'A DÖNECEĞİZ"
    Teknik Direktör Samet Aybaba Galatasaray galibiyetinden dolayı keyifli olduklarını ifade ederek, "İyi oyun oynadık. Ligin en iyi kadrolarından bir tanesini yendik. O gün maç bittikten sonra orada kaldı. Şimdi önümüzde çok daha önemli bir Kayserispor maçı var. İyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar. Lige damga vuran takımlardan bir tanesi. Baskı ve pres yapıyorlar. Aramızda 4 puan fark var. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde başladık. Mutlaka o maçtan puan almak istiyoruz. Yukarıdaki takımlarla aramızın açılmasını istemiyoruz. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla puan alıp 'a döneceğiz" dedi.

    Galatasaraylı bir taraftarın tribünden merdiven boşluğuna düşmesiyle sarı-kırmızılı taraftarı, kendi özel aracıyla hastaneye göndermesinin sorulması üzerine Aybaba şunları söyledi:

    "Onlar bizim misafirimiz. Onlar buraya misafir olarak geliyor. Arkadaşımızın omzu çıkmıştı. Soyunma odamızın önünden geçiyordu. Odaya aldım. Onun da annesi ve babası var. O da bizim evladımız hiç fark etmez. Doktorumuz müdahale etti. Bence bu çok özel bir şey olmamalı, farkındalık oluşturmamalı. Normalde her insanın yapması gereken bir şey. Biz bu kaybettiğimiz özellikleri bir an önce yeniden kazanalım. Toplumumuzdaki sevgi, kardeşlik, birliktelik futbolun temelinde de bu yatar zaten."


    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:17
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