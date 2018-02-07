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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hasan Şaş'tan küfür iddiası!

    Hasan Şaş'tan küfür iddiası!

    Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında çıkan tartışma sonrası gerilim yaşanmıştı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:17
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