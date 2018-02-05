Samet Aybaba Büyük keyif aldık

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna çok iyi başladıklarını belirtti.

Karşılaşmanın 75. dakikasına kadar hem iyi oynadıklarını hem de Galatasaray'ın kalitesini oyuna yansıtmasını engellemek için sahanın hemen her yerini parsellediklerini aktaran Aybaba, şöyle konuştu:

"Takımımı kenardan seyrederken büyük keyif alıyorum. Takıma gönül veren herkes de keyif alıyordur. Onlarla gurur duyuyorum. Bu takımın ne kadar bütçeyle oluşturulduğunu biliyorsunuz. Oyuncularım inanılmaz performans gösteriyor, hepsini teker teker kutladım. Bu son değil biliyorsunuz, kazanmanın sonu yoktur. Keşke bundan önce çok iyi oynadığımız iki maçı da kazansaydık şimdi çok farklı yerlerde, başka şeyleri konuşuyorduk."

Aybaba, bir basın mensubunun, karşılaşma öncesi Galatasaraylı bir taraftarın tribünden düştüğünü ve kendisinin müdahale ettiğini hatırlatması üzerine "O taraftar 'omzumda bir şey var.' dedi ve onu hemen odama aldım. Doktorları da çağırdık ve kendisine ilk müdahaleyi orada yaptık. Sonra da ambulansa gönderdik. Hiç fark etmez, biz hep futbolun içinde kaldık, futbolu sevdik, futbolun içerisindeki herkesi sevdik. İnşallah herkes böyle düşünürse futbolumuz da insani değerlerimiz de gelişir." ifadelerini kullandı.