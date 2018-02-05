Planlarımız tuttu
Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Pozisyonlara giriyor atamıyorduk. Bu sefer hem planlarımız tuttu hem de şampiyonluk adayı önünde şanssızlığımız kırdık” dedi
ÇALIŞMAMIZIN MEYVESİ
Hafta boyunca rakiplerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Aybaba, "G.Saray maçı için hafta boyu çok verimli çalıştık. Camiamız da üzerine düşeni yapıp, takımımızı iyi motive etti. Bu sıkı çalışmamızın meyvesini aldık. Taraftarımızın da desteği müthişti" diye konuştu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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