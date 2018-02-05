Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Pozisyonlara giriyor atamıyorduk. Bu sefer hem planlarımız tuttu hem de şampiyonluk adayı önünde şanssızlığımız kırdık” dedi

G.Saray karşısında kritik bir galibiyete imza atan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ligin ikinci yarısına kötü başladıklarını söylerken, G.Saray karşısındaki galibiyetle önemli bir moral kazandıklarını belirtti. Aybaba, "İç sahada kötü başladık. Dışarda da mağlup olduk. Pozisyonlara giriyor ama atamıyorduk. Biz iyi bir takımız. Bu sefer hem maç öncesi yaptığımız planlar tuttu hem de G.Saray gibi bir takım karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik" dedi.



ÇALIŞMAMIZIN MEYVESİ

Hafta boyunca rakiplerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Aybaba, "G.Saray maçı için hafta boyu çok verimli çalıştık. Camiamız da üzerine düşeni yapıp, takımımızı iyi motive etti. Bu sıkı çalışmamızın meyvesini aldık. Taraftarımızın da desteği müthişti" diye konuştu.

