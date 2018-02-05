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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kone Aslan’ı boş geçmiyor

    Kone Aslan’ı boş geçmiyor
    'un ikinci golünü atan Arroune Kone, 'ı boş geçmiyor. Fildişi Sahilli futbolcu, 2006'da PSV Eindhoven forması giydiği dönemde yine Galatasaray'a rakip olmuş sarı-kırmızılı takıma 2 maçta da gol atma başarısı göstermişti. 34 yaşındaki santrfor dün de oldukça istekliydi. Sivas'ın ataklarına yön veren Kone, penaltıda da topu ve Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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