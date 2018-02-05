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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Aybaba'dan yaralı seyirciye jest

    Aybaba'dan yaralı seyirciye jest
    G.Saray maçı öncesinde Sivas'ta talihsiz bir olay yaşandı. G.Saraylı bir taraftar tribünden düşerek kolunu kırdı. Yaşanan bu olaya ilk olarak Sivas teknik direktörü Samet Aybaba müdahale etti. Aybaba, taraftarın ilk kontrolünü soyunma odasında yaptırdı. Deneyimli çalıştırıcı, kontrollerin ardından şahsi aracıyla taraftarın hastaneye götürülmesini sağladı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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