4. dalyaya yakıştı
Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 4. kez "dalya" yapma başarısı gösterdi. Süper Lig tarihindeki ilk maçını, 2005-2006 sezonu ilk haftasında Malatyaspor'a karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray önünde 400. müsabakasına çıktı ve sahadan galip ayrıldı.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de geride kalan 400 maçta, 148 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken, 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Sivasspor, 12 sezonda toplam 547 puanı hanesine yazdırdı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
4. dalyaya yakıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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