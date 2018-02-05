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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    4. dalyaya yakıştı

    4. dalyaya yakıştı

    maçıyla 'de 4. kez "dalya" yapma başarısı gösterdi. tarihindeki ilk maçını, 2005-2006 sezonu ilk haftasında Malatyaspor'a karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, önünde 400. müsabakasına çıktı ve sahadan galip ayrıldı.

    Süper Lig'de geride kalan 400 maçta, 148 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken, 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Sivasspor, 12 sezonda toplam 547 puanı hanesine yazdırdı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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