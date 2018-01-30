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    30 Ocak 2018, Salı
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    Robinho'dan sonra bir yıldız daha Sivasspor'da

    Robinho'dan sonra bir yıldız daha Sivasspor'da

    Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katarak gündeme oturan bir yıldızın daha transferini bitirdi. Newcastle United'ın Senegalli orta saha oyuncusu 'i de etti.

    Transferin hızlı takımlarından Brezilyalı Robinho'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Newcastle United'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu , ile anlaşmaya vardı.

    beIN Sports'un haberine göre Sivasspor, 27 yaşındaki Senegalli 10 numara 'i kadrosuna kattı.

    Premier Lig'de bu sezon sadece 1 maçta görev alabilen ve West Ham United ile oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Henri Saivet'in bu maçta bir golü bulunuyor. Senegal formasını 19 kez terletmiş olan 27 yaşındaki Saivet'in Milli Takım forması altında 1 golü var.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
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