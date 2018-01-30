Robinho'dan sonra bir yıldız daha Sivasspor'da
Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katarak gündeme oturan Demir Grup Sivasspor, bir yıldızın daha transferini bitirdi. Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'ın Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i de transfer etti.
Transferin hızlı takımlarından Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı Robinho'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Newcastle United'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı.
beIN Sports'un haberine göre Sivasspor, 27 yaşındaki Senegalli 10 numara Henri Saivet'i kadrosuna kattı.
Premier Lig'de bu sezon sadece 1 maçta görev alabilen ve West Ham United ile oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Henri Saivet'in bu maçta bir golü bulunuyor. Senegal formasını 19 kez terletmiş olan 27 yaşındaki Saivet'in Milli Takım forması altında 1 golü var.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:30
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Robinho'dan sonra bir yıldız daha Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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