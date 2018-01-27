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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    'dan "hazırım" mesajı

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a>'dan "hazırım" mesajı

    Demir Grup 'un yeni transferi Brezilyalı yıldız oyuncu , çok sıkı çalıştığını ve hazır olduğunu belirterek, görev verilmesi halinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayabileceğini söyledi.

    , Milan ve gibi takımlarda forma giyen 'un yeni transferi Brezilyalı golcü , AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Sivas'ta henüz 4 gün geçirdiğini, şehir ve kulüple ilgili ilk izlenimlerinin çok iyi olduğunu belirten , "Sivas küçük bir şehir, insanları sıcak. Taraftarlarımız beni çok iyi karşıladı. Kulübümüzün olanakları da çok iyi. Sivas'a gelmekle çok güzel karar vermişim." dedi.

    , 'un teklifinin ardından daha önce kırmızı-beyazlı ekipte görev alan ve Cicinho ile görüştüğünü anlatarak, "Carlos ve Cicinho gerçekten çok olumlu bilgiler verdi. ve taraftarlar hakkında bilgiler aldım. Kulübün çok iyi olanakları olduğunu söylediler ve pozitif konuştular." ifadelerini kullandı.

    Sivasspor'a gelmeden önce de hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Robihno, daha önce Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza ve Diego sayesinde Türk futbolu hakkında fikir sahibi olduğunu anlattı.

    'de halen top koşturan isimlerden Fenerbahçeli Josef de Souza'yı tanıdığını aktaran Robinho, " hakkında bilgim var. Çok iyi ve mücadeleci bir lig." şeklinde konuştu.



    "Hocamız isterse oynarım"
    Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin hedeflerine katkı sağlamaya geldiğini ve bunun için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

    Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Robinho, hedefe maç maç bakıp, öyle ilerlemek istediklerini ve kazandıkça önlerini daha iyi göreceklerini söyledi.

    Ligde yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça da değinen ve kendisini hazır hissettiğini dile getiren Robinho, "Hocamız isterse oynarım. Dört gündür burada çok ağır idmanlar yapıyorum ve çok çalışıyorum. Önemli olan ise takımımızın Malatya'da kazanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:18
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