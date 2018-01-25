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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    siftahı yaptı

    Robinho siftahı yaptı
    SİVASSPOR'UN bomba transferi , Yiğido'yla ilk idmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı futbolcuların da büyük ilgi gösterdiği Brezilyalı yıldız, antrenmanda yaptığı klas hareketlerle alkış aldı. Teknik Direktör , Robinho'nun Y.Malatya deplasmanında oynayıp oynamayacağıyla ilgili, "Kendisi bireysel performansçısıyla çalışmış, onların ligi 3 Aralık'ta bitti. Ama ondan sonra çalışmaya devam etmiş. Şimdi buradaki performansına bakacağız. Onun da öbür oyunculardan bir farkı yok. Kim hak ediyorsa o oynayacak. Bizde şöyle bir şey var; yaşlıydı, gençti, oralıydı, buralıydı diye bir ayrım yok. Robinho'nun hazır olma anlayışı ile bizimki farklı oluyor. Bakacağız, değerlendireceğiz" yorumunu yaptı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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