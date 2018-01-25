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    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'den 'a 3. yıldız

    Real Madrid'den Sivasspor'a 3. yıldız

    ekiplerinden Demir Grup , bir dönem forması giyen isimlerden ve sağ bek Cicinho'dan sonra Robinho'yu da kırmızı-beyazlı renklere bağladı.

    1. Lig'i şampiyon tamamlayıp bir yıl aradan sonra 'e dönen kırmızı-beyazlı ekipte yönetim, 2017-2018 sezonunun ilk yarısındaki başarı grafiğini daha yukarılara taşıyabilmek için kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi.

    Sezon başında Everton'dan Fildişi Sahilli milli oyuncu 'yi kadrosuna katarak adından söz ettiren , bu kez de , Milan ve gibi kulüplerin formasını giyen dünyaca ünlü Brezilyalı milli forvet Robinho'yu etti.

    Önemli kulüplerde şampiyonluklar yaşayan 34 yaşındaki golcü oyuncu Robinho, mütevazı bütçeyle ve "borçsuz kulüp" olma hedefiyle ligde kalma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un son 5 sezonda renklerine bağladığı Real Madrid etiketli 3. yıldız isim olarak dikkati çekti.

    Dünyanın en iyi sol beklerinden 'un ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı, Cicinho'nun 3 yıl formasını terlettiği Sivas ekibinin son transferi Robinho, Real Madrid geçmişine sahip son yıldızı oldu.

    Robinho'nun, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki imza töreninde Carlos ve Cicinho ile konuştuktan sonra Sivasspor'u tercih ettiğini söylemesi, Anadolu'daki kulüplerin iyi bir mali yapılanma ve tesisleşmeyle dünyaca ünlü isimleri kadrolarına katabileceklerini de gösterdi.

    'nın görev vermesi durumunda Robinho'nun, kırmızı-beyazlı ekibin hafta sonu deplasmanda yapacağı Evkur maçında forma giymesi bekleniyor.

    "CARLOS VE CİCİNHO, ROBİNHO TRANSFERİNDEKİ EN ÖNEMLİ ETKEN"
    Sivasspor Kulübü Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece transferi gerçekleştirmenin önemli olmadığını, transfer süreci bittikten sonra dostça, centilmenlik içerisinde ve sevgiyle ayrılmak gerektiğini söyledi.

    Bu sayede bundan sonraki önemli transferlerin ilk adımının atıldığını vurgulayan Otyakmaz, "Şimdi, o transferlerle güzel bir şekilde ayrılmanın semeresini görüyoruz. Bundan sonraki gelecek transferlere referans oluşturuyorlar. Roberto Carlos ve Cicinho ile burada güzel günleri paylaşmış olmamız Robinho transferindeki en önemli etken." diye konuştu.

    Robinho'nun kırmızı-beyazlı ekibin forvet hattındaki eksikliğini giderme adına çok önemli bir transfer olduğuna işaret eden Başkan Otyakmaz, "Hazır olmasına ve 2017 yılında 38 maç yapmasına rağmen bizim formamız altında göstereceği performansı biz de merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Otyakmaz, her zaman, Süper Lig'in kalıcı ve Avrupa kupalarını zorlayan bir takımı olarak devam etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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