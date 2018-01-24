Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki gerçekleştirilen idmana yeni transfer Robinho'da katıldı. Isınma hareketleri, istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman top kapma ve yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.