Robinho, ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki gerçekleştirilen idmana yeni transfer Robinho'da katıldı. Isınma hareketleri, istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman top kapma ve yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:20
-
Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
-
Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
-
Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
Robinho, ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.