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    23 Ocak 2018, Salı
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    şov yaptı! "!"

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a> şov yaptı! "<a href="/index/merhaba-gardas?id=0e5a6864-b8d0-479e-8676-97453d3c119a" class="" rel="tag">Merhaba Gardaş</a>!"

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:00
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