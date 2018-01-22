Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor transfer bombasını patlattı. Sivasspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı yıldız Robinho ile 1,5 yıllığına anlaştığı iddia edildi.
Brezilyalı futbolcunun bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Salı günü Sivas'a gidecek olan futbolcu burada resmi sözleşmeyi imzalayacak.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:39
-
Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
-
Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
-
HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.