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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Dünya yıldızı 'e geliyor

    Dünya yıldızı <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'e geliyor

    ekiplerinden bombasını patlattı. 'un görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı yıldız Robinho ile 1,5 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

    Daha önceden Brezilyalı yıldız Robinho ile görüşme halinde oldularını açıklayan Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolcusuna kavuşuyor. R.Madrid ve Milan gibi futbolun köklü kulüplerinde forma giyen Robinho ile 1,5 yıllık ön protokolün imzalandığı iddia edildi.

    Brezilyalı futbolcunun bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Salı günü Sivas'a gidecek olan futbolcu burada resmi sözleşmeyi imzalayacak.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:39
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