Yiğido’da Robinho bombası
Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, R.Madrid ve Milan’da oynayan Brezilyalı yıldız Robinho’yla görüştüklerini söyledi
Tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde birkaç gün içerisinde bir-iki tane oyuncu ile ilgili transfer gerçeklemiş olacak. Gündemdeki isimlere yakın isimler. Onların dışında pek fazla isim yok zaten. Zorlanıyoruz. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Robinho ile ilgili görüşüyorlar, İngiltere'den Saivet ile ilgili görüşüyorlar, yerli oyuncu var birkaç tane. Tunay Torun ile görüşüyorlar. Görüşmeler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:16
-
Trabzonspor’da sakatlık şoku
Toplam 2
Yorum
mustafa emuce sakat olsa ne olmasa ne zaten boş oyuncu
-
Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 8
Yorum
mamala44 bursaspor maçına 2 gün kalmış,kimseye haber vermeden gece İstanbul uçagı ile kaçan varmı? .önce insan ,adam olucaksın .
-
G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Toplam 17
Yorum
NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
Yiğido’da Robinho bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.