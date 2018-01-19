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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Yiğido’da bombası

    Yiğido’da <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a> bombası

    Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, R.Madrid ve Milan’da oynayan Brezilyalı yıldız ’yla görüştüklerini söyledi

    Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Sivasspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Teknik Direktör Samet Aybaba flaş açıklamalar yaptı. Aybaba, dünyaca ünlü yıldız Robinho, İngiltere Premier Lig'de Newcastle'da oynayan Henri Saivet ve Başakşehir'den Tunay Torun'la görüştüklerini söyledi.

    Tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde birkaç gün içerisinde bir-iki tane oyuncu ile ilgili transfer gerçeklemiş olacak. Gündemdeki isimlere yakın isimler. Onların dışında pek fazla isim yok zaten. Zorlanıyoruz. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Robinho ile ilgili görüşüyorlar, İngiltere'den Saivet ile ilgili görüşüyorlar, yerli oyuncu var birkaç tane. Tunay Torun ile görüşüyorlar. Görüşmeler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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