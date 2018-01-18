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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Yiğido, ’in maestrosunu istiyor

    Yiğido, <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a>’in maestrosunu istiyor
    Transferde sessiz kalan , bu sessizliği bozmak için Belçika devi 'in kapısını çaldı. Yiğido, mor-beyazlıların Rumen maestrosu, 24 yaşındaki Nicolae 'yu 6 aylığına kiralamak için 100 bin euro teklif etti. 'in teklife sıcak baktığı öğrenilirken, takımında mutsuz olan , bu sezon 15 maçta 1 gol atabildi. Öte yandan eski kulübü Levante'den teklif alan yıldız golcü Kone, 'dan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:56
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