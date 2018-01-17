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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sivasspor kar altında çalıştı

    Sivasspor kar altında çalıştı

    Süper Lig'in ikincisi yarısının ilk maçında kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

    Süper Lig'in ilk yarısını 8'nci sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizen 13 günlük Antalya kampını tamamladıktan sonra kente döndü. Kırmızı-beyazlılar yoğun kar yağışı altında ligin ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

    Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman top kapma, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:13
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