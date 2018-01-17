Sivasspor kar altında çalıştı
Süper Lig'in ikincisi yarısının ilk maçında kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman top kapma, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:13
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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı
Toplam 1
Yorum
Bence SSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSS
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 8
Yorum
BJK anlayan anlıyor sen sakin ol heyecanlanma.:) Bİde anlaşılır cümle kursaydın keşke.kim çocukça yorum yapmış cümlenden belli..
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı yazın buraya... pazar günü sahada bu futbolcu ! o zaman ne diyeceksiniz bakalım.
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