Emenike dönüyor mu?

Sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Sivasspor, ikinci yarıya da etkili girmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar'a transfer çalışmaları son sürat devam ederken menajerlerden Emenike önerisi geldi.

İddiaya göre; Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor'da oynamaya hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör Samet Aybaba'ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.

Yiğidolar, devre arası transferini Karabükspor'dan sağ bek Paul Pap'ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı öğrenildi.