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    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    dönüyor mu?

    Emenike dönüyor mu?

    Menajerlerin 'a 'yi önerdiği iddia edildi. Hücum hattına bir takviye yapacak olan Yiğidolar'da gözler 'nın bu konuda vereceği karara çevrildi.

    Sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösteren , ikinci yarıya da etkili girmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar'a çalışmaları son sürat devam ederken menajerlerden önerisi geldi.

    İddiaya göre; 'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor'da oynamaya hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise bu öneriyi 'ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.

    Yiğidolar, devre arası transferini 'dan sağ bek Paul Pap'ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı öğrenildi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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