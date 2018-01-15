Emenike dönüyor mu?
Menajerlerin Sivasspor'a Emenike'yi önerdiği iddia edildi. Hücum hattına bir takviye yapacak olan Yiğidolar'da gözler teknik direktör Samet Aybaba'nın bu konuda vereceği karara çevrildi.
Sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Sivasspor, ikinci yarıya da etkili girmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar'a transfer çalışmaları son sürat devam ederken menajerlerden Emenike önerisi geldi.
İddiaya göre; Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor'da oynamaya hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör Samet Aybaba'ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.
Yiğidolar, devre arası transferini Karabükspor'dan sağ bek Paul Pap'ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı öğrenildi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
-
TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür
Toplam 5
Yorum
gs 1. beelli 2. kim?
-
Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 1
Yorum
zafer elmasın oynaması ortasahaya güç,hareket, hız katacaktır. her maçta 30 dakika bile oynarsa eğer birçok klüp almaya çalışacaktır.
-
Bir kanat oyuncusu
Toplam 2
Yorum
fb40 vallahi bu sene takım şampiyon olmazsa bunun tek sorumlusu başkan aziz yıldırımdır sakat ve pahalı oyuncuları alarak kulübü zarara uğrattı
Emenike dönüyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.