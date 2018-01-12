Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1
Sivasspor, hazırlık maçında Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu 1'inci dakikada Serdyukov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 12'nci dakikada Kone ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, maç da 1-1 sona erdi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:30
-
Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
-
Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
-
Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.