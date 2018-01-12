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HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    - : 1-1

    <a href="/index/demir-grup-sivasspor?id=57dfde3e-314e-4f16-b111-0732e677a01a" class="" rel="tag">Demir Grup Sivasspor </a>- <a href="/index/zhetysu?id=a1d14176-b2e4-43f1-a38c-113676257380" class="" rel="tag">Zhetysu</a>: 1-1

    Sivasspor, hazırlık maçında ile 1-1 berabere kaldı.

    takımlardan Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip 1'inci dakikada Serdyukov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 12'nci dakikada Kone ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, maç da 1-1 sona erdi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:30
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