"Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyorum"
Futbolu Sivasspor’da bırakmak istediğini söyleyen Ziya Erdal, “Takımda 10. yılım. Bundan sonraki tek amacım ve düşüncem bu forma altında futbolu bırakmak. Umarım beni seven taraftarlara layık olurum” dedi.
"Lige alışık bir takımız"
Camia, takım ve taraftar olarak lige alışık bir takım olduklarını belirten Ziya, "Sonuçta lige yeni çıktık ve yeni takım oluştu. Samet hocamız da son 8 haftada geldi ve takımın çoğunu tanıyordu. Yaptığı transfer ve hamlelerle lige iyi hazırladı bizi. İyi oyuncular geldi. Yabancı oyuncular çok iyi katkı veriyor. Taraftarımız passolig uygulamasına yeni alışmaya başladı. Bence onun bilincine vardılar. Sonuçlar da iyi gidince taraftarlar seyretmeye geliyor. Umarım sayıları artar. Bizde daha iyi performans gösteririz" ifadelerini kullandı.
"Futbolu burada bırakmak istiyorum"
Çeşitli takımlardan teklif aldığını da açıklayan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:
"Hiçbir zaman gitmeyi düşünmedim. 3 yıllık sözleşmem var. Takımda 10. yılım. Bundan sonraki tek amacım ve düşüncem bu forma altında futbolu bırakmak. Umarım beni seven taraftarlara layık olurum."
"Marcelo'yu çok beğeniyorum"
Real Madrid'li futbolcu Marcelo'yu çok beğendiğini dile getiren Erdal, "Roberto Carlos'u çok beğenirdim ve eski hocamdı zaten. Süper Lig çok ilginç. Şu ana kadar en kaliteli oynadığımız takım Beşiktaş'tı. Bunu da gösterdiler. Başakşehir çok kompakt oynayan bir takım. İyi bir hocaları ve takımları var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir iyi bir rekabet içinde. Ama ben Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:04
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''Hocam, ne olur beni idmana çıkar!''
Toplam 3
Yorum
Ts bekle Fb yine yeni yeniden Ekici 2.hafta Ts maçına kadar ekecek sonra Trabzonu BİÇECEK. Nasıl koydu Aykut Kocaman sesleri ile stad ya da kulaklar çınlayacak :)
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Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
EX Para girdi ya kasaya daha yasli daha pahli alip zarar etme huyumuz var. ucuyoruz.Aliyorsan gelecek vaad eden yatirim yapin.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
ahaah alında turşususnu kurun be
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