‘Sivas her takım için zor olacak

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ikinci yarı öncesi kısa bir değerlendirme yaptı. Ev sahibi oldukları maçlarda şehir ve taraftarın daha çok hazırlandığını belirten Aybaba, "Eğer ikinci yarıda iyi başlayıp doğru yaptığımız şeyleri tekrarlayabilirsek o zaman Sivas'taki her maç, her takım için zor olur" açıklamasında bulundu.