Paul Papp'ı çalışmalarına başladı
Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'dan stoper Paul Papp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Romanya'nın Dej kentinde dünyaya gelen 28 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Unirea Dej takımında futbola başladı. Ardından Vaslui, Botosani, Farul, Chievo Verona, Astra Giurgiu, Steaua Bukarest ve FC Wil 1900 gibi takımlarının da formasını terleten Papp, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, kırmızı-mavili ekipte ligin ilk yarında 14 kez forma giydi. Kariyerinde 226 maça çıkan Paul Papp, bu süreçte 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Çeşitli kademelerde 20 kez de Romanya Milli Takımı'nda da oynayan Papp, 3 defa fileleri havalandırdı.
Romen oyuncu, imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılarak çalışmalarına başladı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 10
Yorum
DELİRDİNİZ Mİ? Yahu adam sahada bas bas bağırıyor ben oynamam diye. Siz tapusunu alıyosunuz.Hem para yok diyosunuz hem de!..Yazık ki ne yazık.Batıyoruz..:(
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Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 3
Yorum
a.rahim kalksın gitsin bnce çoktan emekli olmuş bjk yi hak etmiyor
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Deniz Yılmaz gitmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
arda1606 böyle para göz futbolcuların parasını verip oynatmayacaksın futbol hayatları bitsin....
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