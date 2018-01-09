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    09 Ocak 2018, Salı
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    Papp, Sivasspor'da

    Papp, Sivasspor'da

    'un Romanyalı defans oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

    İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürdüren kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip 'un başarılı defans oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kendisini Demir Grup Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan futbolcu Antalya'daki kampa da katıldı. Romanyalı defans oyuncusu ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması ile 17 maçta görev yaptı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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