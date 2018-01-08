Demir Grup Sivasspor'da neşeli idman
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Sivasspor, sabah antrenmanında ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise dar alanda el topu oynayan futbolcuların neşeli olduğu görüldü.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Demir Grup Sivasspor, Antalya kampı süresince 10 Ocak'ta Gençlerbirliği, 12 Ocak'ta Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ve 15 Ocak'ta Kazakistan temsilcisi FC Tobol ile hazırlık maçı oynayacak.
MİNİK FUTBOLCULARDAN ZİYARET
Antrenmanı Antalyalı taraftarlarla birlikte Manavgat'ın Sarılarspor U13 ve U14 takımı ziyaret etti. Minik futbolculara büyük ilgi gösteren teknik direktör Samet Aybaba'ya adının yazıldığı Sarılarspor forması hediye edildi. Minik futbolcular ve taraftarlar, kaptan Ziya'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesti ve takımla birlikte fotoğraf çektirdi. Kaptan Ziya, yapılan jestten memnun olduğunu söyledi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:57
-
İlk elemeyi yaptı
Toplam 3
Yorum
tERIM BISE DEIL Terim temizlemeye baslamaya istedi yabancilari ama hop dediler ve durdu sen tr genclerine bak terim bey
-
Eljif’te B planı kiralama
Toplam 5
Yorum
Alp khan Ya Van Persie sözleşmesini feshedin çocuk oynasın bu kadar basit bir şeyi yapamıyorsanız bırakın Fenerbahçe’nin yakasını kardeşim......
-
Kocaman’ın gözü PSG’li Metehan’da
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. İnşallah alırız. Alamasak da böyle gençlerle transferlerimiz konuşulsun. gidipte 35-36 yaşlarındakiler olmasın
Demir Grup Sivasspor'da neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.