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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    da neşeli idman

    <a href="/index/demir-grup-sivasspor?id=57dfde3e-314e-4f16-b111-0732e677a01a" class="" rel="tag">Demir Grup Sivasspor'</a>da neşeli idman

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

    Teknik direktör yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Sivasspor, sabah antrenmanında ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise dar alanda el topu oynayan futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

    3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
    Antalya kampı süresince 10 Ocak'ta , 12 Ocak'ta Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ve 15 Ocak'ta temsilcisi FC Tobol ile hazırlık maçı oynayacak.

    MİNİK FUTBOLCULARDAN ZİYARET
    Antrenmanı Antalyalı taraftarlarla birlikte Manavgat'ın Sarılarspor U13 ve U14 takımı ziyaret etti. Minik futbolculara büyük ilgi gösteren teknik direktör 'ya adının yazıldığı Sarılarspor forması hediye edildi. Minik futbolcular ve taraftarlar, kaptan Ziya'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesti ve takımla birlikte fotoğraf çektirdi. Kaptan Ziya, yapılan jestten memnun olduğunu söyledi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:57
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