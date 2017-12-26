 Sivasspor'un vazgeçilmezi Kone – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sivasspor'un vazgeçilmezi Kone

    Sivasspor'un vazgeçilmezi Kone

    Sivasspor'un sezon başında İngiltere'nin Everton takımından transfer ettiği ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu 17 maçın tamamında 1493 dakika forma giyerken 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu bu maçların 13'ündü 90 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kone, 1493 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Akhisarspor maçlarında ise oyundan çıkarıldı.

    Kone bu maçlarda 8 gol atarak takımın en golcü ismi olurken, 3 de asist üretti. Fildişi Sahilli oyuncu ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir mücadelesinin 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Cem Özdemir, defans oyuncusu John Boye ve kaleci Ali Şaşal Vural ise ligde hiç süre almadı.

    BJARSMYR TAKİP ETTİ
    Kone'yi 16 maçta forma giyerek 1440 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Mattias Bjrsmyr takip etti. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç 16 maçta 1424 dakika sahada kalarak 3'üncü sırada yer aldı. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan 17 maçta 1357 dakika, Auremir 16 maçta 1288 dakika, kaleci Sergio Rochet 14 maçta 1260 dakika, Ziya Erdal da 14 maçta 1113 dakika forma şansı buldu.

    Sivasspor'da futbolcuların oynadığı maç sayıları ve süreleri şöyle:
    Futbolcu Maç sayısı Süre
    17 1493
    Mattias Bjarsmyr 16 1440
    Emre Kılınç 16 1424
    Hakan Arslan 17 1357
    Auremir Evangelista 16 1288
    Sergio Rochet 14 1260
    Ziya Erdal 14 1112
    Delvin N'Dinga 11 957
    Thievy Bifouma 12 945
    Sergiy Rıbalka 14 939
    Vitali Dyakov 11 916
    Carl Medjani 11 767
    Rıdvan Şimşek 12 645
    Mert Hakan Yandaş 12 583
    Elderson 7 458
    Tolgahan Acar 3 270
    Leandrinho Barrios 4 238
    Gohi Bi Cyriac 7 234
    Hakan Bilgiç 6 205
    Muhammet Demir 8 172
    Galip Güzel 5 154
    Ergin Keleş 2 6

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'un vazgeçilmezi Kone haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN