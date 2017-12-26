Sivasspor evinde 92 bin kişiye oynadı

Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 haftalık bölümde evinde 9 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin bu maçlarını toplam 92 bin 33 taraftar tribünden takip etti. Yiğidolar Sivas'ta maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı.Taraftarlar Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu en fazla ilk yarının son maçında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakada 16 bin 198 taraftar tribündeki yerini aldı. Sivasspor'un bu sezon en az seyirciye oynadığı maç ise 7 bin 640 kişiyle ligin 7. haftasındaki Antalyaspor maçı oldu.?Sivasspor'un TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamladığı geçen sezonda 17 iç saha maçını toplam 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve maç başına 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.Sivasspor'un bu sezon evinde oynadığı maçlarda aldığı skorlar ve taraftar sayıları şöyle:Hafta Karşılaşma Skor Geçiş Yapan Taraftar Sayısı2. Hafta Demir Grup Sivasspor - Yeni Malatyaspor 2-0 9 bin 164. Hafta Demir Grup Sivasspor - Kayserispor 0-2 9 bin 5126. Hafta Demir Grup Sivasspor - Göztepe 2-3 9 bin 5547. Hafta Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 3-1 7 bin 6409. Hafta Demir Grup Sivasspor - Bursaspor 0-0 10 bin 15511. Hafta Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor 2-1 9 bin 18913. Hafta Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 1-2 12 bin 15415. Hafta Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 1-0 8 bin 61517. Hafta Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş 2-1 16 bin 198