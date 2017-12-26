Sivasspor evinde 92 bin kişiye oynadı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 karşılaşmayı 92 bin 33 biletli seyirci izledi.
Taraftarlar Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu en fazla ilk yarının son maçında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakada 16 bin 198 taraftar tribündeki yerini aldı. Sivasspor'un bu sezon en az seyirciye oynadığı maç ise 7 bin 640 kişiyle ligin 7. haftasındaki Antalyaspor maçı oldu.
?Sivasspor'un TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamladığı geçen sezonda 17 iç saha maçını toplam 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve maç başına 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.
Sivasspor'un bu sezon evinde oynadığı maçlarda aldığı skorlar ve taraftar sayıları şöyle:
Hafta Karşılaşma Skor Geçiş Yapan Taraftar Sayısı
2. Hafta Demir Grup Sivasspor - Yeni Malatyaspor 2-0 9 bin 16
4. Hafta Demir Grup Sivasspor - Kayserispor 0-2 9 bin 512
6. Hafta Demir Grup Sivasspor - Göztepe 2-3 9 bin 554
7. Hafta Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 3-1 7 bin 640
9. Hafta Demir Grup Sivasspor - Bursaspor 0-0 10 bin 155
11. Hafta Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor 2-1 9 bin 189
13. Hafta Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 1-2 12 bin 154
15. Hafta Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 1-0 8 bin 615
17. Hafta Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş 2-1 16 bin 198
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:01
-
Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
-
Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
-
Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
Sivasspor evinde 92 bin kişiye oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.