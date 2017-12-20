Başakşehir taktiği

İlk yarının son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Sivas'ta Teknik Direktör Samet Aybaba, eski takımını imha planını açıkladı. Aybaba, "Aynı Başakşehir maçındaki gibi disiplinli, belirli bir alanı daraltarak ve rakibin çok iyi yaptığı şeyleri yaptırmayarak, puan alarak veya maçı kazanarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.