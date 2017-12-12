Sivasspor kupaya odaklandı

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek moral bulduklarını söyledi.

Kupada Bucaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Aybaba, "İlk hedefimiz Bucaspor maçı. Zor maçlar bunlar, rakibin konsantrasyonu yüksek oluyor, bizim de aynı konsantrasyonu gösterip onlar kadar koşmamız lazım." dedi.

Oyuncularına maçın önemini anlattığını ifade eden Aybaba, kupa maçını atlattıktan sonra ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşma için Alanya'ya gideceklerini belirtti. Aytemiz Alanyaspor'un ligde son 2-3 haftadır sakat ve cezalı futbolcularının bulunduğunu anımsatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Rakibimiz 2-3 haftadır eksik oyuncuyla oynuyordu, bayağı oyuncuları eksikti, cezalıydı, şimdi sakatları düzeliyor. Bizde son haftanın verdiği müthiş bir moral var, oyuncularımız gerçekten söylediğimiz her şeyi mükemmel yaptılar. Çok coşkulu ve istekliydiler. Aynı yansımayı kupa maçı da dahil bütün maçlarda tekrar bekliyoruz. İki lig maçımız var ve görünen bir kupa maçımız var. Sonrasında belki bir kupa maçımız daha var. Hepsinde bu coşkuyu, isteği ve birlikte hareket etmeyi gösterip kazanmak istiyoruz."

Teknik direktör Samet Aybaba, Bucaspor ile yapacakları karşılaşmada takımda forma şansı bulamayan futbolculara görev vereceğini de söyledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanşında Bucaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti. Futbolcular Hakan Arslan, Galip Güzel ve Thievy Bifouma salonda çalışırken savunma oyuncusu Ziya Erdal ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı koştu.