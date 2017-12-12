 Kone’den kırmızı siftah! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    ’den kırmızı siftah!

    Kone’den kırmızı siftah!
    Başakşehir'i yıkan golü atan Sivasspor'un Fildişi Sahilli yıldız golcüsü Arouna , maçta gördüğü kırmızı kartla, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada ihraç edildi. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, futbol kariyeri boyunca 18 kez sarı kart gördü.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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