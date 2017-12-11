Kone, kariyerinde ilk kez kırmızı gördü
Sivasspor'un 33 yaşındaki golcüsü Arouna Kone, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla, kariyerinde ilk kez bir maçta ihraç edildi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
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Umut Bulut'tan penaltı itirafı
Toplam 7
Yorum
FAULDÜR. ÇÜNKÜ CENK UMUT UN ARKASINDA VE HAREKET F CENK TOPLA ADAM ARASINA GİRMİYOR, TOP UMUT UN ÖNÜNDE. CENK ARKADA TOPA VURMAK ÜZERE OLAN UMUT,CENK ARKADAN AYAĞINI UZATIYOR TOPA BU BİR
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Sıradaki gelsin
Toplam 4
Yorum
emmy 2 galibiyet alınınca avrupa fatihi olunmuyor getirin kupa ondan sonra konuşun.yok real m. elermiş yok juventusu,bayern m. eleyecekmiş
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 1
Yorum
haci 35 bu ne yaw bu paralar bu yasdaki adama verilmez burasi darpanemi
Kone, kariyerinde ilk kez kırmızı gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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