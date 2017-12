Samet Aybaba isyan etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçı sonrası,"Biz futbol adamıyız. Hep futbol içinde kalacağız. Eksiklerimize rağmen zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız olmamıza rağmen bunun içinde kalacağız. Herkese saygı duyacağız ve futbol adına her şeyi yapacağız. Maalesef bu ülkenin bizim baktığımız gibi bakma ihtimali olmadığı için bu işe içimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba,"Lideri yenmenin keyfi var. İyi oyun, istekli oyun, coşkulu oyun. Oyunun tamamına yansıyan bir mücadele. Oyuncularımı kutluyorum. Burada bir futbol hikayesi var. Hiç kimsenin onunla ilgilendiği yok. Yeni kurulmuş bir takıma sahaya müdahale ederken hangisini sokacağımıza şaşırdığımız bir kadro. Ortaya çıkan inanılmaz bir performans. Trabzonspor maçında da biz bu performansı gösterdik. Bana göre Fenerbahçe maçında da gösterdik. Gençlerbirliği maçında bireysel hatalardan oyunumuzu sahaya yansıtamadık farklı mağlup olduk. Biz suçluyduk. Ama bu hikayeye herkesin saygı göstermesi lazım. Biz bu iş içinde zorluklar çekiyoruz. Eksiklerin yerine kimi oynatalım. Nerede kullanalım. Eksik yerlere kimi oynatacağımızı 5 kere düşünüyoruz. Antrenmanda 10 kere düşünüyoruz. Ama maalesef futbol adına bu saygıyı göremiyoruz. Bu işler bu ülkede böyle. Bir bütçelere bakın bir takımlara bakın" dedi.



"İçimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz"

Futbol adına çok iyi oynadıklarını söyleyen Aybaba, "Abdullah kardeşim müthiş bir takım yapmış. Gerçekten ligin en iyi takımlarından biri, çok zorladılar bizi kendisini kutluyorum. Futbol adına bir şeyler verdiği için bir kere daha kutluyorum. Biz futbol adamıyız. Hep futbol içinde kalacağız. Eksiklerimize rağmen zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız olmamıza rağmen bunun içinde kalacağız. Herkese saygı duyacağız ve futbol adına her şeyi yapacağız. Maalesef bu ülkenin bizim baktığımız gibi bakma ihtimali olmadığı için bu işe içimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.



"Ben yabancı hakeme karşıyım"

Maçın hakeminin sorulması üzerine Aybaba,"Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Arkadaşları biraz daha rahat bıraksak diyoruz. Ne yapalım yani her şeyi deniyoruz. Ben yabancı hakeme karşıyım. Biz diyoruz ki dünya markası yapacağız Avrupa'nın 5 markasından biriyiz diyoruz. Ülke futbolunu yabancı hakeme yönettireceğiz. Bazı şeylere dikkat etmek bakmak lazım. Sonuna kadar destek veriyoruz. İnşallah kendi içerisindeki sorunları çözerler. Onlara da baskı yaptıkça hatalar yapıyorlar. Sonuçta onlarda insan. Biz içimizdeki futbol içerisindeki herkese saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Tolgahan'ın performansının sorulması üzerine Aybaba Tolgahan'ın çok iyi maç çıkardığını belirterek," Bunlar bizim oyuncularımız bunlarla her hafta çalışıyoruz. Sezon başından beri çalışıyoruz. Neyi ne zaman planlayacağız diye düşünüyoruz. Mert Hakan'da bugün uzun zaman sonra oynadı. Bir hafta biri kötü oynadığı diye onu çıkarırsak o zaman 300 kişilik kadro lazım. Biz oyuncularımızı seviyoruz, onlarda işlerini seviyor. Bugünkü galibiyet herkese armağan olsun. Müthiş bir galibiyetti. Hem de lideri yendik" dedi.