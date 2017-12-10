Samet Aybaba isyan etti
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçı sonrası,"Biz futbol adamıyız. Hep futbol içinde kalacağız. Eksiklerimize rağmen zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız olmamıza rağmen bunun içinde kalacağız. Herkese saygı duyacağız ve futbol adına her şeyi yapacağız. Maalesef bu ülkenin bizim baktığımız gibi bakma ihtimali olmadığı için bu işe içimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz" dedi.
"İçimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz"
Futbol adına çok iyi oynadıklarını söyleyen Aybaba, "Abdullah kardeşim müthiş bir takım yapmış. Gerçekten ligin en iyi takımlarından biri, çok zorladılar bizi kendisini kutluyorum. Futbol adına bir şeyler verdiği için bir kere daha kutluyorum. Biz futbol adamıyız. Hep futbol içinde kalacağız. Eksiklerimize rağmen zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız olmamıza rağmen bunun içinde kalacağız. Herkese saygı duyacağız ve futbol adına her şeyi yapacağız. Maalesef bu ülkenin bizim baktığımız gibi bakma ihtimali olmadığı için bu işe içimiz buruk bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
"Ben yabancı hakeme karşıyım"
Maçın hakeminin sorulması üzerine Aybaba,"Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Arkadaşları biraz daha rahat bıraksak diyoruz. Ne yapalım yani her şeyi deniyoruz. Ben yabancı hakeme karşıyım. Biz diyoruz ki dünya markası yapacağız Avrupa'nın 5 markasından biriyiz diyoruz. Ülke futbolunu yabancı hakeme yönettireceğiz. Bazı şeylere dikkat etmek bakmak lazım. Sonuna kadar destek veriyoruz. İnşallah kendi içerisindeki sorunları çözerler. Onlara da baskı yaptıkça hatalar yapıyorlar. Sonuçta onlarda insan. Biz içimizdeki futbol içerisindeki herkese saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Tolgahan'ın performansının sorulması üzerine Aybaba Tolgahan'ın çok iyi maç çıkardığını belirterek," Bunlar bizim oyuncularımız bunlarla her hafta çalışıyoruz. Sezon başından beri çalışıyoruz. Neyi ne zaman planlayacağız diye düşünüyoruz. Mert Hakan'da bugün uzun zaman sonra oynadı. Bir hafta biri kötü oynadığı diye onu çıkarırsak o zaman 300 kişilik kadro lazım. Biz oyuncularımızı seviyoruz, onlarda işlerini seviyor. Bugünkü galibiyet herkese armağan olsun. Müthiş bir galibiyetti. Hem de lideri yendik" dedi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:39
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
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Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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