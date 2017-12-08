N’Dinga G.Saray’ı değil Beşiktaş’ı seçti

SİVASSPORLU futbolcular Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Delvin N'Dinga ve Mattias Bjarsmyr öğrencilerle bir araya geldi. Programda bir öğrencinin "Türkiye'de dört büyük takımdan hangisinde oynamak istersin?" sorusuna 29 yaşındaki Kongolu ön libero N'Dinga, "Fransa'da oynadığım dönemde 3 yıl önce Galatasaray benimle ilgilendi. Ama o zaman çok sıcak bakmıyordum. Geçen sene de benimle ilgileniyorlardı. Ama ben Sivasspor'a geldim. Sivasspor benim tercihim oldu. Ama bana sorarsanız Türkiye'de tabii ki Beşiktaş'ta oynamak isterim" cevabını verdi.