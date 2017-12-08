Sivas'ın genç orta sahası Emre Kılınç, yabancı sınırı için çarpıcı itiraflarda bulundu. Kılınç, "Bizde pek hissedilmedi. Ama diğer arkadaşlarımızdan duyduklarımıza göre, yabancı ve Türkler arasında bazı kulüplerde ayrımcılık yapıyorlar. Bunun bazı sıkıntıları oluyor" dedi.