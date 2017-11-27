Bitirici değildik

Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a neredeyse hiç pozisyon vermeden mağlup olduklarını belirterek, "Son vuruşları iyi yapsak sonuç farklı olurdu" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların performansından gayet memnun olduğunu kaydetti.