 Bitirici değildik – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bitirici değildik

    Bitirici değildik
    Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a neredeyse hiç pozisyon vermeden mağlup olduklarını belirterek, "Son vuruşları iyi yapsak sonuç farklı olurdu" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların performansından gayet memnun olduğunu kaydetti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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