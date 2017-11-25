 Muhammet Demir’den Trabzon’a mesaj – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    ’den Trabzon’a mesaj

    <a href="/index/muhammet-demir?id=8b203ac4-a0c6-489e-81a3-83af2d41b89c" class="" rel="tag">Muhammet Demir</a>’den Trabzon’a mesaj
    Sivas'ın Trabzon'dan transfer ettiği , yarın eski takımına karşı oynaması halinde duygusal bir 90 dakika yaşayacağını söyledi. 25 yaşındaki milli golcü, "Gol atarsam çok sevinç yaşayacağımı düşünmüyorum. Eski takımım olduğundan değil, hangisi olursa olsun hem gol hem de galibiyet için her şeyi yapacağım" dedi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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