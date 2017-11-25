Muhammet Demir’den Trabzon’a gol sevinci mesajı

SİVAS'IN Trabzon'dan transfer ettiği Muhammet Demir, yarın eski takımına karşı oynaması halinde duygusal bir 90 dakika yaşayacağını söyledi. 25 yaşındaki milli golcü, "Gol atarsam çok sevinç yaşayacağımı düşünmüyorum. Eski takımım olduğundan değil, hangisi olursa olsun hem gol hem de galibiyet için her şeyi yapacağım" dedi.