 Muhammet Demir’den Trabzon’a gol sevinci mesajı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Muhammet Demir’den Trabzon’a gol sevinci mesajı

    Muhammet Demir’den Trabzon’a gol sevinci mesajı
    SİVAS'IN Trabzon'dan transfer ettiği Muhammet Demir, yarın eski takımına karşı oynaması halinde duygusal bir 90 dakika yaşayacağını söyledi. 25 yaşındaki milli golcü, "Gol atarsam çok sevinç yaşayacağımı düşünmüyorum. Eski takımım olduğundan değil, hangisi olursa olsun hem gol hem de galibiyet için her şeyi yapacağım" dedi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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