Kariyerinde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında doğduğu kentin takımı Trabzonspor'un formasını giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olduklarını anımsatarak, 5 maçlık yenilmezlik serilerinin noktalanmasına üzüldüklerini ifade etti.

Ligde hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini dile getiren Muhammet, iç sahadaki maçlarda iyi oynadıklarını ve taraftar desteğiyle güçlü bir takım olduklarını kaydetti.

Muhammet, Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Hem eski takımım hem de memleketim. Benim için duygusal ve önemli bir maç olacak. Şu an ekmek yediğim yer burası ve burada olmaktan dolayı gayet mutluyum. Sahaya çıkıp takımım için 3 puan almayı hedefliyorum. İnşallah, 3 puanı almak bize nasip olur." dedi.



- "Gol atarsam açıkçası çok sevinç yaşayacağımı düşünmüyorum"

Trabzonspor'un kendisinde özel bir yeri olduğunu ancak profesyonel düşündüğünü aktaran Muhammet, "Gol atarsam açıkçası çok sevinç yaşayacağımı düşünmüyorum. Gol atmak için tabii ki elimden geleni yapacağım. Eski takımım olduğundan değil, hangi takım olursa olsun hem gol atmak hem de galip gelebilmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Muhammet, takım olarak bu maçta taraftara her zamankinden fazla ihtiyaç duyduklarını belirterek, kırmızı-beyazlı renklere gönül vermiş futbolseverlerin karşılaşmada tribünleri doldurmasını beklediğini söyledi.

Taraftarın Sivasspor'a sahip çıkacağına inandığını dile getiren Muhammet, "İç sahada en son oynadığımız Atiker Konyaspor karşılaşmasında inanılmaz bir ortam vardı. Bunun neticesinde de galip gelmiştik. Aynı şekilde taraftarımızı bekliyoruz. Geleceklerine ve bizi en iyi şekilde destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.