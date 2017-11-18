 Mecnun Otyakmaz’dan Kadıköy’de zafer formülü – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Mecnun Otyakmaz’dan Kadıköy’de zafer formülü

    Mecnun Otyakmaz’dan Kadıköy’de zafer formülü
    SÜPER Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen ve 5. sıraya tırmanan Sivasspor, yarın Kadıköy'de F.Bahçe'yle yapacağı kritik maça hazır. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Biz başarılarımızı devam ettirmek için mücadele edeceğiz, F.Bahçe ise içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten kurtulmak için sahaya çıkacak. Bu durumun bize avantaj mı, dezavantaj mı getireceğini ancak karşılaşma oynandıktan sonra göreceğiz. Morali bozuk F.Bahçe'ye gerekli direnişi gösterirsek onlardan puan alabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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