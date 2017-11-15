Yiğido coşacak
Teknik Direktör Samet Aybaba, “5 haftadır iyi gidiyoruz. O nedenle daha coşkulu, istekli, düşündüklerimizi sahaya yansıtan bir maç olsun beklentisindeyiz” dedi
BİRLİK BERABERLİK SÜPER
YİĞİDO'NUN 25 yaşındaki sağ beki Hakan Bilgiç de aldıkları başarılı sonuçlarda birlik beraberliklerinin büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Birlik beraberliğimiz daha iyi. Hocalarımızla iyi anlaşıyoruz. Taraftarlarımızla güzel bir birlik beraberlik içerisindeyiz, bize iyi destek oluyorlar. İyi gidişatımızı Kadıköy'de devam ettirmek için iyi sonuç almayı düşünüyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Milli ara, maça iyi hazırlanmak için bize iyi geldi. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz" ifadelerini kullandı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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