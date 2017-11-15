Yiğido coşacak

Teknik Direktör Samet Aybaba, “5 haftadır iyi gidiyoruz. O nedenle daha coşkulu, istekli, düşündüklerimizi sahaya yansıtan bir maç olsun beklentisindeyiz” dedi

SÜPER Lig'in flaş ekibi Sivasspor, F.Bahçe'yle Kadıköy'de yapacağı kritik maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. İdman öncesi açıklamalarda bulunan ve F.Bahçe'nin kötü günler geçirmesine rağmen değerli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Teknik Direktör Samet Aybaba, "Biz de 5 haftadır iyi işler yapmaya başladık. Yaptığımız iyi şeyler skora da yansıdı, sahaya da yansıdı. O nedenle daha coşkulu, istekli, kendi istediklerimizi düşündüklerimizi sahaya yansıtan bir maç olsun diye beklenti içindeyiz. Arkadaşlar da bu beklenti içerisinde. Biz çıkıp bu maçı lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye iddialı konuştu.



BİRLİK BERABERLİK SÜPER

YİĞİDO'NUN 25 yaşındaki sağ beki Hakan Bilgiç de aldıkları başarılı sonuçlarda birlik beraberliklerinin büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Birlik beraberliğimiz daha iyi. Hocalarımızla iyi anlaşıyoruz. Taraftarlarımızla güzel bir birlik beraberlik içerisindeyiz, bize iyi destek oluyorlar. İyi gidişatımızı Kadıköy'de devam ettirmek için iyi sonuç almayı düşünüyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Milli ara, maça iyi hazırlanmak için bize iyi geldi. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz" ifadelerini kullandı.



