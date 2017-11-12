Sivas tam gaz

Sivasspor'da da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti. Kısa alanda pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılarda izinli olan Kone ile milli takımlardaki Ndinga ve Carl Medjani idmanda yer almadı. Teknik direktör Samet Aybaba oyuncularının performansından memnun olduğunu bildirip, F.Bahçe maçına kadar tam hazır olacağız" diye konuştu.