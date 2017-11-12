 Sivas tam gaz – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Sivas tam gaz

    Sivas tam gaz
    Sivasspor'da da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti. Kısa alanda pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılarda izinli olan Kone ile milli takımlardaki Ndinga ve Carl Medjani idmanda yer almadı. Teknik direktör Samet Aybaba oyuncularının performansından memnun olduğunu bildirip, F.Bahçe maçına kadar tam hazır olacağız" diye konuştu.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
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